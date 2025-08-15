Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mutluluğu 3 ay sürdü! Aldığı sıfır araç kabusu oldu

Mutluluğu 3 ay sürdü! Aldığı sıfır araç kabusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da Emre Çetin isimli vatandaş, sıfır aldığı SUV aracında 3 ay sonra sorunlar yaşamaya başladı. Yaşadığı arıza zincirleriyle hayatı kabusa dönen Çetin, 5 yıldır süren hukuk savaşını iki kez kazan ancak mahkemenin "değiştirin" kararına rağmen yeni aracına kavuşamadı. 

Bursa'da Emre Çetin isimli vatandaşın başı Kasım 2019'da sıraya girerek satın aldığı sıfır SUV araçla derde girdi. 2020 yılının Mart ayında aracını teslim alan Çetin, daha 3 ay dolmadan multimedya ekranı, gösterge paneli ve kişiselleştirme fonksiyonlarında sorunlar yaşamaya başladı. Defalarca servise giden araç, yazılım güncellemeleri ve parça değişimlerine rağmen düzelmedi.

Mutluluğu 3 ay sürdü! Aldığı sıfır araç kabusu oldu - 1. Resim

AIRBAG ARIZASI VERDİ

Çetin, aracın ekranının seyir halindeyken aniden kapandığını, klima ve radyo kontrollerinin devre dışı kaldığını, far ve stop lambalarının dengesiz çalıştığını, geri görüş kamerası ve sensörlerin de çalışmadığını anlattı. Son olarak airbag arızası veren araçla ilgili bilirkişi raporunda "öngörülemeyen problemler güvenlik riski oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.

Mutluluğu 3 ay sürdü! Aldığı sıfır araç kabusu oldu - 2. Resim

YENİ ARACINA KAVUŞAMADI

Tüketici Mahkemesi ve istinaf sürecini kazanan Emre Çetin'in lehine üç kişilik bilirkişi heyeti aracın değişiminin gerekli olduğuna dair rapor hazırladı. İstinaf Mahkemesi 27 Mayıs kararı onayladı ancak firma üzerinden 3 ay geçmesine rağmen yeni aracı teslim etmedi.

Mutluluğu 3 ay sürdü! Aldığı sıfır araç kabusu oldu - 3. Resim

Mağdur araç sahibi Emre Çetin, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"KOMİK BİR RAKAM TEKLİF EDİP DAVADAN VAZGEÇMEMİ İSTEDİLER"

"Sorunu kabul ettiler ama çözmediler. Fransa'daki merkeze bile ulaştım. Komik bir rakam teklif edip davadan vazgeçmemi istediler. 5 yıldır hayatımız kabusa döndü. Mahkemede bize yaptıkları savunmada 'Araç arızalı ama kullanıma engel değil' dediler. Özrü kabahatlerinden büyük"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü ne? AFAD duyurdu, işte 15 Ağustos son depremler listesiSerik Spor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'den Özlem Çerçioğlu depremi sürüyor! Bir ismi daha görevden aldılar - GündemAydın'da bir ismi daha görevden aldılar6.1'lik depremin ardından peş peşe şiddetli sarsıntılar! Bölge resmen beşik gibi - GündemBalıkesir beşik gibi! Depremler art arda...Müşteri gibi girdi, yüzlerce yıllık tarihi kurardı! Antalya'da mimarın ihbarı ekipleri harekete geçirdi - GündemMüşteri gibi girdi, yüzlerce yıllık tarihi kurardı! Antalya'da mimarın ihbarı ekipleri harekete geçirdiÜnlü yazar hayatını kaybetti! Acı haberi tecrübeli gazeteci duyurdu - GündemÜnlü yazar hayatını kaybetti! Duygusal mesajla duyurduİBB soruşturmasında flaş detaylar! Savcı katilinin kuzeni de aralarındaymış - GündemSavcı katilinin kuzeni de aralarındaymışYangın 3 gündür söndürülemiyor! Alevler sadece onun kabrini yutmadı - GündemAlevler sadece onun kabrini yutmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...