Mutluluğu 3 ay sürdü! Aldığı sıfır araç kabusu oldu

Bursa'da Emre Çetin isimli vatandaşın başı Kasım 2019'da sıraya girerek satın aldığı sıfır SUV araçla derde girdi. 2020 yılının Mart ayında aracını teslim alan Çetin, daha 3 ay dolmadan multimedya ekranı, gösterge paneli ve kişiselleştirme fonksiyonlarında sorunlar yaşamaya başladı. Defalarca servise giden araç, yazılım güncellemeleri ve parça değişimlerine rağmen düzelmedi.

AIRBAG ARIZASI VERDİ

Çetin, aracın ekranının seyir halindeyken aniden kapandığını, klima ve radyo kontrollerinin devre dışı kaldığını, far ve stop lambalarının dengesiz çalıştığını, geri görüş kamerası ve sensörlerin de çalışmadığını anlattı. Son olarak airbag arızası veren araçla ilgili bilirkişi raporunda "öngörülemeyen problemler güvenlik riski oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.

YENİ ARACINA KAVUŞAMADI

Tüketici Mahkemesi ve istinaf sürecini kazanan Emre Çetin'in lehine üç kişilik bilirkişi heyeti aracın değişiminin gerekli olduğuna dair rapor hazırladı. İstinaf Mahkemesi 27 Mayıs kararı onayladı ancak firma üzerinden 3 ay geçmesine rağmen yeni aracı teslim etmedi.

Mağdur araç sahibi Emre Çetin, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: