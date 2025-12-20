Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un ardından bu kez eski eşi, spiker Pınar Erbaş gündeme geldi. Erbaş’ın Show TV Ana Haber bülteninde yer almaması, izleyiciler arasında “Pınar Erbaş neden yok?” sorusunun sorulmasına neden oldu. Konuyla ilgili ünlü spikerden açıklama geldi.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un ardından kamuoyunun dikkatini çeken eski eşi spiker Pınar Erbaş, Show TV Ana Haber ekranlarından bir süreliğine ayrıldığını açıkladı.

Pınar Erbaş ile Mehmet Akif Ersoy 2022 yılında evlendi. Çift 8 ay sonra 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanma kararı aldı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Pınar Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yaşadığı sürecin ağırlığı nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalma kararı aldığını duyurdu. Erbaş, açıklamasında içinde bulunduğu durumun kendisi için son derece yıpratıcı olduğunu ifade etti.

“BENİM İÇİN SON DERECE SARSICI VE TARİF EDİLEMEZ…”

Ünlü spiker paylaşımında, “Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum. Günlerdir uykusuz bir şekilde, benim için son derece sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“GÜCÜM TÜKENDİ”

Erbaş, yaşadığı duygusal yoğunluk nedeniyle görevini sürdürmekte zorlandığını belirterek, ilk günlerde bu süreci aşabileceğini düşündüğünü ancak zamanla dayanma gücünün kalmadığını dile getirdi. Açıklamasında, “İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle yönetime başvurarak bir süreliğine izin talep ettiğini belirten Erbaş, Show TV yönetiminin bu talebini anlayışla karşıladığını söyledi. Ünlü spiker, kendisine destek olan yöneticilere ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederek açıklamasını sonlandırdı.

Pınar Erbaş’ın ekranlara ne zaman döneceği konusunda ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

