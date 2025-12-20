Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak VAR'lar (Video Yardımcı Hakemleri) belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor - Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçlarının VAR hakemlerini açıkladı.

TÜMOSAN Konyaspor - Zecorner Kayserispor maçının VAR hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'a AVAR'da Hakan Yemişken eşlik edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Eyüpspor - Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak Ferhan Kestanlıoğlu atandı. AVAR'da Serkan Çimen görev yapacak.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da Mustafa Savranlar olacak.

