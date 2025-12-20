TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz ile ilgili sosyal medyada uzun süredir konuşulan bir iddianın aslı gün yüzüne çıktı. Daha önce Karadeniz temalı dizilerdeki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren Öykü Gürman’ın, bu dizinin kadrosuna katılacağı öne sürüldü. Hayranları, Gürman’ın dizide yer alacağı haberini büyük bir heyecanla karşılarken, ünlü oyuncudan beklenen açıklama geldi.

Sosyal medyada günlerdir konuşulan iddia, Öykü Gürman’ın Taşacak Bu Deniz dizisine katılacağı yönündeydi. Ünlü oyuncunun dizinin sevilen isimlerinden Ava Yaman’ı takip etmesi, bazı kişiler arasında “Öykü Gürman kadroya dahil oluyor” yorumlarını güçlendirdi. Ancak yapılan resmi açıklama ile iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.

“ÇIKAN HABERLER DOĞRU DEĞİL”

Son olarak bir radyo programına konuk olan Öykü Gürman, hakkındaki iddiaları cevapladı.

Gürman, “Öncelikle ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim. Bu güzel ilgi için minnettarım, ancak Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alacağıma dair çıkan haberler doğru değil. Şu anda böyle bir proje içinde yer almıyorum” ifadelerini kullanarak söylentileri yalanladı.

Taşacak Bu Deniz’e Öykü Gürman mı geliyor? Ünlü oyuncu açıkladı

Böylece, hayranların merakla beklediği gelişmenin sadece bir spekülasyon olduğu netlik kazanmış oldu.

