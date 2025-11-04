Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Herkes Yunan sanıyordu… Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın memleketi şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Herkes Yunan sanıyordu… Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın memleketi şaşırttı
Magazin Haberleri

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz’de dikkat çeken isimlerden biri de “Eleni” karakterini canlandıran genç oyuncu Ava Yaman oldu. Dizi Yunan bir doktoru oynayan ve performansıyla kısa sürede izleyicilerin ilgisini çeken Yaman’ın asıl memleketi ortaya çıktı.

Ava Yaman kimdir, hayatı ve biyografisi merak konusu olmaya devam ediyor. 2006 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ava Yaman, henüz genç yaşında olmasına rağmen televizyon dünyasında adını duyurmayı başaran yetenekli oyuncular arasında yer alıyor.

Herkes Yunan sanıyordu… Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın memleketi şaşırttı - 1. Resim

AVA YAMAN NERELİ?

Sosyal medyada genç oyuncu hakkında yapılan araştırmalarda merak edilen konulardan biri Ava Yaman’ın kökeni oldu. Taşacak Bu Deniz'deki karakterin Yunan olması nedeniyle birçok izleyici, Ava Yaman’ı da Yunan olarak düşündü. Ancak yapılan araştırmalar gerçeği ortaya çıkardı. 2006 doğumlu genç oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiş.

Herkes Yunan sanıyordu… Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın memleketi şaşırttı - 2. Resim

OYUNCULUK KARİYERİNE O DİZİDE BAŞLAMIŞ

Ava Yaman, oyunculuk kariyerine ise Mert Fırat ve Birce Akalay’ın başrollerini paylaştığı Bir Derdim Var dizisiyle adım atmıştı. 

Herkes Yunan sanıyordu… Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın memleketi şaşırttı - 3. Resim

INSTAGRAM HESABINDA SIÇRAMA

Küçük yaşta başladığı oyunculuk yolculuğu, kısa sürede başarıya dönüşerek sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Öyle ki Instagram hesabındaki (@eva.yaman) takipçi sayısı, dizideki başarılı performansının ardından 10 binlerden 200 binin üzerine çıktı.

Herkes Yunan sanıyordu… Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın memleketi şaşırttı - 4. Resim

OYUNCULUĞU VE ÖZGÜN YORUMU İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Genç yetenek, hem doğal oyunculuğu hem de karakterine kattığı özgün yorumla kısa sürede dikkatleri üzerine topladı. İzleyiciler, Ava Yaman’ın küçüklük halini sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla görme fırsatı bulurken, ünlü ismin ilerleyen bölümlerdeki performansı da merakla bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

