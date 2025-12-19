Galatasaray'ın sahasında Başakşehir'in 1-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupasımaçında düdük çalan Halil Umut Meler, karşılaşma için İzmir'den İstanbul'a geldiği uçak yolculuğu sırasında basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meler, Beşiktaş camiasının 8 Aralık'ta 2-2 sonuçlanan Gaziantep FK karşılaşmasından sonra kendisine yönelik tepkisiyle ilgili konuştu.

Halil Umut Meler

"YABANCI VAR GELDİ DE NE DEĞİŞTİ?"

Halil Umut Meler'in, Sözcü'ye yaptığı açıklamalar şöyle:

"Kuralları herkes kendine göre yorumluyor, herkes haklı! 22 yıllık hakemim. Sürekli eğitimler alıyoruz. Elit kategorideyim. Sonuçta insanız. Doktor hata yapıyor, hastasını kaybedebiliyor. Pilot hatası uçak düşürebiliyor. Hatasız insan olmuyor. Geçen yıl yabancı VAR hakemleri geldi de ne değişti? 'VAR'da 14 kamerayla nasıl görmüyorlar?' deniyor. Görüyoruz da orada her şeye karışamıyoruz. UEFA kuralları koymuş. Sadece izin verilen konularla ilgili uyarılarda bulunabiliyoruz.

"BEŞİKTAŞ MAÇINA ÇIKMAM BASKI OLUŞTURMUYOR"

Gaziantep FK maçında VAR hakemiydim. Beşiktaş camiası sanırım bu yüzden tepkili. Beşiktaş maçına çıkmam üstümde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Neden oluştursun ki? Sahada işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ayrıca hiçbir futbolcu ile en küçük sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Camiaların böyle anlık serzenişleri olabiliyor. Daha önce Fırat Aydınus'a oldu. Başkaları da var.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş ile Gazinantep FK, Tüpraş Stadı’nda karşılaşmıştı

"HAKEMLER TEK TARAFLI YARGILANIYOR"

Batılı ülkelerde hakemler pek gündem olmuyor. Kültür olarak o seviyelerde değiliz. Onları örnek göstermek ne kadar doğru bilemiyorum. Arabistan ve Arjantin gibi farklı ülkelerde maçlar yönettim. Bize daha yakınlar. Oralarda da hakemler tek taraflı yargılanıyor. Bilimin ilerlemesi, yapay zekanın futbola kattıkları var, aldıkları da olabilir. Bildiğim kadarıyla federasyonun sistemine Süper Lig kulüpleri de dahil olabiliyor. Maç görüntülerinde hakem hataları, kırmızı kartlar veya doğru kararlar yeşil bant içinde ayrıntısı ile açıklanıyor. Bu müthiş bir şey."

