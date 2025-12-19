MHK duyurdu: Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri
Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında 19 Aralık, 20 Aralık, 21 Aralık ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
19 Aralık Cuma
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova
20 Aralık Cumartesi
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21 Aralık Pazar
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu
22 Aralık Pazartesi
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler