Kuraklık ve su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet hâline geldi

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Türkiye, son yılların en ciddi kuraklık ve su kriziyle karşı karşıya. Barajların ve göllerin su seviyelerinin tarihî düşüşlere ulaşması, özellikle büyük şehirlerde yaşayan milyonlarca insanı doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, acil tedbir alınmazsa içme suyu temininde ciddi sıkıntılar yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Bu noktada, özellikle nüfusun yoğun olduğu büyük siteler ve konutlarda su tasarrufu artık bir tercih değil, zorunluluk hâline geliyor. Bu nedenle; Site yönetimleri, su sayaçlarını düzenli kontrol ederek olası kaçakları tespit edebilir. Rezervuarlara düşük hacimli aparatlar takmak, tasarruflu duş başlıkları kullanmak ve muslukları tamir ettirmek, su tüketimini ciddi oranda düşürecek basit çözümler arasında. Bahçe sulamayı günün serin saatlerine kaydırmak ve damla sulama sistemine geçmek de hayati önem taşıyor. Bireysel olarak alınacak her tedbir, toplamda milyonlarca metreküp suyun kurtarılması ve krizin yönetilebilmesi anlamına geliyor.

TEKNOLOJİ KULLANIMI ÖNEMLİ

Büyük sitelerde sürdürülebilir su yönetimi için teknoloji ve akıllı sistemler kritik bir rol oynuyor. Özellikle ‘gri su’ olarak adlandırılan; duş, lavabo ve çamaşır makinesi gibi kaynaklardan toplanan az kirli suların arıtılarak yeniden kullanılması, devrim niteliğinde bir tasarruf potansiyeli sunuyor. Bu arıtılmış sular, sitenin bahçe sulamasında, araç yıkamada ve tuvalet rezervuarlarında kullanılarak içme suyu tüketiminde %50’ye varan oranlarda azalma sağlayabiliyor. Yağmur suyu hasadı sistemi ise bir diğer önemli çözüm; çatılardan ve yollardan toplanan yağmur sularının basit filtrelendirme işlemlerinden geçirilerek depolanması, özellikle yeşil alanların sulanmasında büyük ölçüde şebeke suyundan tasarruf ettiriyor.