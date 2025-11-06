Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Mars projesiyle ABD'den davet aldı! 11 yaşındaki dahi Türk'ün hedefi NASA

Mars projesiyle ABD'den davet aldı! 11 yaşındaki dahi Türk'ün hedefi NASA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mars projesiyle ABD&#039;den davet aldı! 11 yaşındaki dahi Türk&#039;ün hedefi NASA
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da uluslararası bilim ve matematik yarışmalarında elde eden 11 yaşındaki Ümit Keçik, Mars’ta  yaşanabilir alanlar oluşturmayı amaçlayan projesini NASA’ya sunmaya hazırlanıyor. Amerikan Rice Üniversitesi’nden eğitim daveti alan Keçik'in ailesi, evlatlarıyla gurur duyuyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ümit Keçik, ileri seviyedeki zekası ve problem çözmedeki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Anne ve babası tarafından teknolojik aletlerden uzak tutularak büyütülen ve her gün bir kitap okuyarak yaşamını sürdüren Keçik, Türkiye’de düzenlenen bilgi yarışmasında 1'inci olduktan sonra Tayland’da düzenlenen SIMSO (Singapore International Mathematical and Science Olympiad) yarışmasında dünya üçüncüsü olma başarısını elde etmişti.

MARS'TA YANAŞABİLİR ALAN HEDEFLEDİ

Zekası ve azmiyle takdir toplayan küçük dahi Keçik; güneş enerjisiyle çalışan roket, tarım ve hayvancılık sistemleri, yapay yerçekimi ve altın dedektörüyle Mars’ta kolonileşmeyi hedefleyen proje tasarladı.

Mars projesiyle ABD'de davet aldı! 11 yaşındaki dahi Türk'ün hedefi NASA - 1. Resim

Geliştirdiği projeyle Mars’ta yaşanabilir alanlar oluşturmayı amaçlayan Ümit Keçik, "Projemde Mars’ta kolonileşme için yapay yerçekimi alanları, gıda ve içecek üretim sistemleri bulunuyor. Roket, Dünya’nın yerçekiminden çıktıktan sonra itici kuvvetlerle yoluna devam edecek. Mars’ta bozulan ekipmanları tamir etmek için altın dedektörü kullanacağım. Ayrıca Mors alfabesiyle çalışan bir iletişim sistemi kurarak Dünya ile güneş enerjisi üzerinden bağlantı sağlamayı planlıyorum. İlk hedefim Mars’ı daha yaşanabilir hale getirmek için bir prototip roket üretmek" dedi.

Mars projesiyle ABD'de davet aldı! 11 yaşındaki dahi Türk'ün hedefi NASA - 2. Resim

"NASA'YA SUNMAK İSTİYORUM"

Mars’ta kolonileşmeyi hedefleyen projesini NASA’ya sunmayı planladığını belirten Keçik, Amerikan Rice Üniversitesi’nden davet aldığını anlatarak, "Bu davetten sonra NASA’ya projemi birinci elden sunmayı planlıyorum. Kabul edilme ihtimali düşük olsa da inancım tam. Çünkü tarım, hayvancılık ve enerji sistemlerini bir araya getiren bir proje geliştirdim" ifadelerini kullandı.

Oğlunun projesinde en büyük destekçisi olan anne Nurhan Keçik, "Bu süreçte benden destek istemesi çok gurur vericiydi. Kopernikus Bilim Olimpiyatı’nda dördüncü oldu ve Amerika’daki bir üniversiteden davet aldı. Onu oraya götürmeyi çok istiyorum. İnşallah kısmet olur." dedi.

Mars projesiyle ABD'de davet aldı! 11 yaşındaki dahi Türk'ün hedefi NASA - 3. Resim

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Baba Ercüment Keçik de oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bir baba olarak her zaman çocuklarımın arkasındayım. Ümit, birçok uluslararası olimpiyata katıldı ve dereceler elde etti. İmkanım olursa onu NASA’daki brifinge göndermeyi çok isterim. Bu, onun için büyük bir fırsat olacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de yer altı elektrik kabloları patladı!En çok BTC’ye sahip şirketler! Bitcoin’de korkutan gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Topkapı’da 5 asırdır Kur’ân okunuyor - YaşamTopkapı’da 5 asırdır Kur’ân okunuyorTabiat turizmine Kocaeli imzası! Ormanya ve Kuzuyayla'ya yoğun ilgi - YaşamTabiat turizmine Kocaeli imzası!Türk dizilerini örnek aldılar: Latin Amerika'ya çay demlemeyi öğrettik - YaşamArtık demliyorlar! Dizilerimiz dünyaya çayı öğrettiPolonya'dan 'Zielinska' olarak geldi, 'Ayşe olarak dönecek'! Tatil için gelmişti, Müslüman oldu - Yaşam'Zielinska' olarak geldi, 'Ayşe olarak dönecek'!Meteoroloji uyarısını yaptı, yağış dalgası geliyor! İstanbul dahil 19 ilde şemsiyeler açılacak - Yaşamİstanbul ve 18 ilde sağanak alarmı!İstanbul trafiğini sağanak kilitledi! Yağış ile birlikte yoğunluk yüzde 90'a çıktı - YaşamYağış ile birlikte yoğunluk yüzde 90'a çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...