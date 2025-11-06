Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Ehliyetsiz, kasksız, plakasız! Kuralları hiçe sayan sürücüye 43 bin TL ceza

Ehliyetsiz, kasksız, plakasız! Kuralları hiçe sayan sürücüye 43 bin TL ceza

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde plakasını bandana ile kapatarak trafiğe çıkan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücüye toplam 43 bin 149 TL para cezası kesildi.

Manavgat ilçesinde trafik ekipleri, plakasını bandana ile kapatarak seyir halinde olan bir motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kuralları ihlal eden sürücüye para cezası uygulandı.

Ehliyetsiz, kasksız, plakasız! Kuralları hiçe sayan sürücüye 43 bin TL ceza - 1. Resim

BANDANAYLA PLAKASINI GİZLEDİ

Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde devriye görevi ifa eden Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki plakası okunamayacak şekilde bandana ile kapatılmış motosikleti durdurdu. 

Ehliyetsiz, kasksız, plakasız! Kuralları hiçe sayan sürücüye 43 bin TL ceza - 2. Resim

CEZA KAÇINILMAZ OLDU

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikleti kullanan Erdem C.'nin sürücü belgesinin olmadığı, kaskı yanında olmasına rağmen takmadığı ve aynaları kapattığı belirlendi. Motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine toplam 43 bin 149 TL para cezası uygulandı.

Ehliyetsiz, kasksız, plakasız! Kuralları hiçe sayan sürücüye 43 bin TL ceza - 3. Resim

