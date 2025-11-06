Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > BUSKİ su kesintisi 6 Kasım! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BUSKİ su kesintisi 6 Kasım! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

- Güncelleme:
BUSKİ su kesintisi 6 Kasım! Bursa&#039;da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Bursa, BUSKİ, Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa’da 6 Kasım 2025 tarihinde bazı ilçelerde içme suyu kesintisi uygulanıyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan planlı ve arıza kaynaklı çalışmalar nedeniyle Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer’de su kesintileri meydana gelecek. Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek merak ediliyor.

BUSKİ SU KESİNTİSİ 6 KASIM

Bursa’da 6 Kasım tarihli su kesintisi programı belli oldu. BUSKİ altyapı çalışmaları ve arıza onarımı nedeniyle bazı ilçelerde su hizmetinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı. Vatandaşlar, kesintilerin ne zaman sona ereceğini ve hangi bölgelerin etkileneceğini merak ediyor.
 

BUSKİ su kesintisi 6 Kasım! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

 
GEMLİK
HAMİDİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/11/2025 13:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: İÇME SUYU ARIZA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

İNEGÖL
ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BUSKİ su kesintisi 6 Kasım! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

MUSTAFAKEMALPAŞA
HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 01/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 01.11.2025 - 10.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER
AHMET YESEVİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/11/2025 19:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi; Başaran Cadde, Bey Sokak, Ergin sokak arasında kalan bölge ve civarında; Balat Mahallesi Cumhuriyet Cadde, Faruk Baykal Cadde, Selimiye Cadde, Balat Sokak arasında kalan bölge ve civarında 06.11.2025 tarihinde 09:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

