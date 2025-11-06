KAP'a açıklama yaptılar! ŞOK Marketler'in cirosu dudak uçuklattı

ŞOK Marketler, 2025 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Türkiye'nin 81 ilindeki yaygın mağaza ağıyla, 199 milyar TL'ye ulaşan cirosu ve 11 bin 57 mağazasıyla firma, 2025 yılının ilk dokuz aylık döneminde de istikrarlı büyümesini sürdürdü. Temel ihtiyaç ürünlerini müşterilerine en uygun fiyatla sunma hedefinin yanında özel kampanyaları da devam eden firma, kart ayındaki "100 üründe geçen senenin fiyatları" kampanyasını bu yıl kasım ayında yeniden hayata geçirerek. müşterilerinin bütçesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

İlgili Haber Motorine bir büyük zam daha! Litresi 60 lirayı aşacak

ÖZ MARKALARLA YERLİ ÜRETİME DESTEK

Firma, çiftçiden doğrudan alım yaparak hem yerli tarımı destekliyor hem tüketicilere ekonomik ve sağlıklı ürünler sunarak, "Tarladan Sofraya" tedarik modeliyle yerli üreticileri desteklemeyi sürdürüyor. Kadın kooperatifleriyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi "ŞOK'ta Ben de Varım" projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerindeki kadın kooperatiflerinden alınan el emeği ürünler, seçili mağazalarda müşterilerle buluşturuluyor. Proje kapsamında kadınların üretime katılıp ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine katkı sağlanıyor.

Kaliteli, uygun fiyatlı ürünlerle müşterilerinin bütçesine katkı sağladıklarını belirten ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, 2025 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendirerek, "Yılın ilk dokuz aylık döneminde istikrarlı büyümemizi sürdürürken müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak için kararlılıkla çalıştık. Her gün ucuz fiyat politikamız ve kazandıran kampanyalarımızla müşterilerimizin bütçesine destek oluyoruz. Mart ayındaki ‘100 Üründe Geçen Senenin Fiyatları' kampanyasını kasım ayında tekrar ederek müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz ‘ŞOK'ta Ben de Varım' projemiz ve öz markalarımızla yerli üreticilere desteğimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de istikrarlı büyümemizi sürdürürken, perakende sektöründeki öncü uygulamalarımızla paydaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.