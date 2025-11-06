Ankara su kesintisi 6 Kasım! ASKİ kesinti ne zaman bitecek, Ankara'da sular saat kaçta gelecek?

6 Kasım 2025 tarihinde Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler belli oldu. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, altyapı yenileme ve arıza giderme çalışmaları kapsamında iki ilçede belirli saatler arasında su verilemeyeceği belirtildi.

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 KASIM

Ankara’da 6 Kasım 2025 tarihinde iki ilçede planlı su kesintisi gerçekleştiriliyor. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı programa göre Beypazarı ve Ayaş’ta yapılan bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle gün içinde bazı bölgelerde su verilemeyecek.

ASKİ KESİNTİ NE ZAMAN BİTECEK, ANKARA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.11.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 6.11.2025 19:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kırbaşı mahallesi tesisler daire başkanlığı tarafından terfi merkezimizde emme basma hattı kollektör değişimi, pompa giriş çıkış boruları ve armatür değişimi çalışması yapılacaktır. Arıza nedeni ile su kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı Özür

Etkilenen Yerler: Kırbaşı mahallesi geneli

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.11.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 6.11.2025 17:00:00

Detay: Ayaş Tekke Mahallesi Depo temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayaş Tekke Mahallesi.