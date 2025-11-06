Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bugün yağış var mı, yağmur bekleniyor mu? 6 Kasım Hava Durumu

Bugün yağış var mı, yağmur bekleniyor mu? 6 Kasım Hava Durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca vatandaş bugün yağış var mı, yağmur bekleniyor mu konularını sorguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 6 Kasım Salı günü yurt genelinde bulutlanmanın arttığı ve birçok bölgede yağışların etkisini göstereceği bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyrini sürdürüyor.

Bugün yağış var mı, yağmur bekleniyor mu soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aktarılan verilere göre ise Türkiye’nin kuzeybatısı başta olmak üzere pek çok il sağanak yağışın etkisi altına giriyor

Bugün yağış var mı, yağmur bekleniyor mu? 6 Kasım Hava Durumu - 1. Resim

BUGÜN YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Kasım tarihli hava tahmin raporuna göre Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Marmara’nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Kırşehir, Kırıkkale ve Aksaray çevrelerinde gün içinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu geçecek.

Bugün yağış var mı, yağmur bekleniyor mu? 6 Kasım Hava Durumu - 2. Resim

BUGÜN YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

Birçok bölgede yağmur ihtimali bulunuyor. İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kırklareli gibi Marmara şehirlerinin yanı sıra Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Antalya’nın batısı, Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinde yağmur bekleniyor. Yağışların özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Bugün yağış var mı, yağmur bekleniyor mu? 6 Kasım Hava Durumu - 3. Resim

YAĞMUR YAĞACAK MI?

Yağışların etkili olacağı bölgelerde kısa süreli ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur beklenmiyor; hava az bulutlu ve sakin olacak.

Bugün yağış var mı, yağmur bekleniyor mu? 6 Kasım Hava Durumu - 4. Resim

6 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimeleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 24°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu

