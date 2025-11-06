Bugün yağış var mı, yağmur bekleniyor mu? 6 Kasım Hava Durumu
Milyonlarca vatandaş bugün yağış var mı, yağmur bekleniyor mu konularını sorguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 6 Kasım Salı günü yurt genelinde bulutlanmanın arttığı ve birçok bölgede yağışların etkisini göstereceği bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyrini sürdürüyor.
Bugün yağış var mı, yağmur bekleniyor mu soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aktarılan verilere göre ise Türkiye’nin kuzeybatısı başta olmak üzere pek çok il sağanak yağışın etkisi altına giriyor
BUGÜN YAĞIŞ VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Kasım tarihli hava tahmin raporuna göre Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Marmara’nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Kırşehir, Kırıkkale ve Aksaray çevrelerinde gün içinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu geçecek.
BUGÜN YAĞMUR BEKLENİYOR MU?
Birçok bölgede yağmur ihtimali bulunuyor. İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kırklareli gibi Marmara şehirlerinin yanı sıra Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Antalya’nın batısı, Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinde yağmur bekleniyor. Yağışların özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
YAĞMUR YAĞACAK MI?
Yağışların etkili olacağı bölgelerde kısa süreli ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur beklenmiyor; hava az bulutlu ve sakin olacak.
6 KASIM HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimeleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu