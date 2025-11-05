TOKİ aynı evden iki kişi başvurabilir mi? Eşlerin 500 bin sosyal konut projesine başvuru şartları

81 ilde uygulanacak 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım itibarıyla başlayacak. Başvuru süreci öncesinde, hane bazlı başvuru kuralları gündeme geldi. Özellikle karı koca aynı anda başvurabilir mi, aynı adreste ikamet eden iki kişinin kuraya katılmasına izin veriliyor mu gibi sorulara dair detaylar araştırılıyor.

TOKİ AYNI EVDEN İKİ KİŞİ BAŞVURABİLİR Mİ?

TOKİ’nin sosyal konut projesine başvurular haneye göre değerlendiriliyor. Bu kapsamda aynı haneden yalnızca bir kişinin başvuru yapma hakkı bulunuyor. Aynı adresten birden fazla yapılan başvurular geçersiz sayılıyor. Bunun temel nedeni, konut dağılımında adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanması.

Başvuru sürecinde, başvuruyu yapan kişinin yanı sıra eşinin ve velayet altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı konut olup olmadığı da kontrol ediliyor. Aynı evde yaşayan farklı bireyler, ayrı adres göstermedikçe veya bağımsız bir hane oluşturmadıkça ikinci kez başvuru kabul edilmiyor. Böylece projeden faydalanacak aile sayısının artırılması hedefleniyor.

TOKİ'YE KARI KOCA BAŞVURABİLİR Mİ?

Karı koca aynı hanede yaşıyorsa sadece birinin başvuruda bulunması mümkün. Çiftlerden biri başvuru yaptığında, diğer eş adına başvuru kabul edilmiyor.

Ayrıca eşlerden birinin üzerine tapuda kayıtlı bir konut bulunması durumunda diğer eşin de başvuru hakkı ortadan kalkıyor. Çünkü değerlendirme yalnız başvuran kişinin değil, aile bireylerinin tapu durumunu da kapsıyor. Bu nedenle başvuruda bulunacak çiftlerin tapu kaydı ve ikamet bilgilerinin başvuru tarihi öncesi kriterlere uygun olması önem taşıyor.