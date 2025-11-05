Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > 5 Kasım ASAT Antalya su kesintisi! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

5 Kasım ASAT Antalya su kesintisi! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
5 Kasım ASAT Antalya su kesintisi! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da yaşayan vatandaşlar su kesintisine dair güncek bilgileri araştırmaya başladı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), 5 Kasım 2024 Çarşamba günü planlı yada arıza kaynaklı su kesintileriyle ilgili önemli açıklama yaptı.

Antalya'da yaşayan vatandaşlar, şebeke arızaları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle yaşanan su kesintilerine dair anlık ve doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Gözler Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından açıklanacak verilere çevrildi.

Antalya'da yaşayan vatandaşlar, güncel kesinti saatleri ve suyun ne zaman geleceğine dair bilgilere ASAT'ın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor.

5 Kasım ASAT Antalya su kesintisi! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

ANTALYA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Antakya!da su kesintilerinin ne zaman sona ereceği, yaşanan arıza ya da planlı bakım çalışmalarına göre değişiklik gösteriyor.

Vatandaşlar, bulundukları ilçe ve mahalleye ilişkin güncek su kesintisi bilgilerini ASAT'ın resmi internet sitesi, e-Devlet ya da ALO 185 hattı üzerinden öğrenebilir. 

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

5 Kasım ASAT Antalya su kesintisi! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 2. Resim

5 KASIM ANTALYA SU KESİNTİ LİSTESİ

Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASAT) yaptığı açıklamalara göre, 5 Kasım tarihi itibarıyla Antalya’da planlı bir su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

