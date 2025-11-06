Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Topkapı'da 5 asırdır Kur'ân okunuyor

Topkapı'da 5 asırdır Kur'ân okunuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Topkapı'da 5 asırdır Kur'ân okunuyor
Topkapı Sarayı’ndaki Mukaddes Emanetler Dairesinde, Yavuz Sultan Selim döneminde başlatılan 24 saat kesintisiz Kur’ân-ı kerim okuma geleneği, beş asırdır aralıksız sürdürülerek Osmanlı mirası bugün de yaşatılıyor.

Topkapı Sarayı’nın en çok ziyaret edilen bölümlerinden Mukaddes Emanetler Dairesinde, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim döneminde başlatılan 24 saat kesintisiz Kur’ân-ı kerim okuma geleneği beş asırdır sürdürülüyor.

28 HAFIZDAN GECE GÜNDÜZ TİLAVET

Dairede, dönüşümlü olarak görev yapan 28 hafız, gece gündüz demeden Kur’ân tilavetine devam ediyor. Her gün bir hatim tamamlanırken, yılda 365 hatim duası ramazan ayında yapılan Destimal Töreni ile okunuyor.

Yavuz Sultan Selim’in 1517’deki Mısır Seferi sonrası İstanbul’a getirdiği kutsal emanetler arasında Hırka-i Saadet, Hazreti Peygamber’in kılıcı, sakal-ı şerif, mektupları ve ayak izi gibi İslam dünyası için büyük önem taşıyan eserler bulunuyor.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, bu geleneğin “ecdadın mirası” olduğunu belirterek, “Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimiz” dedi. Hafızlardan Halil İbrahim Akgün ise “Bu mekânda Kur’ân okumak, aşk-ı Muhammediye’nin zirveleştiği bir görevdir” sözleriyle duygularını dile getirdi.

