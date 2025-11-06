Uşak'ta bugün yağmur var mı? 6 Kasım MGM güncel hava durumu raporunu paylaştı
6 Kasım 2025 Perşembe günü Uşak'ta hava durumu merak ediliyor. Peki, Uşak'ta bugün yağmur var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporu...
MGM'nin son hava tahminlerine göre kentte sabah saatlerinde hava açık ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gün içinde 19 dereceye kadar çıkacak, akşam saatlerinde ise 9 dereceye kadar düşecek.
UŞAK'TA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?
Bugün Uşak'ta öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Uşak'ta 6 Kasım 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde hava açık ve parçalı bulutlu olacak. Sabah 09.00 itibarıyla hava sıcaklığı 11,9 °C olarak kaydedilirken, nem oranı yüzde 65 seviyesinde seyir izliyor.
6 KASIM UŞAK HAVA DURUMU RAPORU
Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığı 19 °C'ye kadar çıkacak. Öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 12.00-21.00 saatleri arasında yer yer kuvvetli yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 11°C'ye, gece ise 9°C'ye kadar düşecek.
Nem oranı akşam saatlerinde yüzde 90'a kadar çıkarken, rüzgarın güneybatı yönünde saatte 5 ila 7 km hızla eseceği, yer yer 22 km/sa hızlara ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların özellikle öğleden sonra dışarı çıkarken yağışlara karşı dikkatli olması, ani sıcaklık düşüşleri için ise tedbirli davranmaları tavsiye ediliyor.