Galatasaray-Ajax maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti ve skorlar

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşaması 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Amsterdam'da Ajax deplasmanına çıktı. 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'da oynanan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebildi.

Galatasaray'ın ilk 11'lerinde Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Osimhen yer alırken Ajax'ta Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghors gibi isimler sahadaydı.

GALATASARAY-AJAX MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Ajax'ı 3-0 yendi ve üst üste 3. kez kazandı. Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 65 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen atarken, puan 9'a çıkmış oldu.

GALATASARAY-AJAX MAÇ ÖZETİ VE SKORLAR

Galatasaray, 59.dakikada Osimhen'in kafa golüyle öne geçtikten sonra, 66. ve 78.dakikalarda kazanılan iki penaltı da Osimhen'in gol çevirmesiyle skoru 3-0'a getirerek büyük bir üstünlük sağladı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay yer aldı.