Şaban Sevinç kimdir, nereli? Şaban Sevinç hayatı ve biyografisi

Medya ve siyaset alanındaki çalışmalarıyla bilinen Şaban Sevinç, uzun yıllardır gazetecilik, televizyon yönetimi ve kamu görevlerinde yer alan bir isim. Kariyeri boyunca gerek parlamento muhabirliği gerek RTÜK üyeliği ile tanınan Sevinç’in hayatı, eğitimi ve görev aldığı kurumlar araştırılıyor

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

Şaban Sevinç, 1 Mayıs 1964’te Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bafra’da tamamlayan Sevinç, lise eğitimini 1981 yılında Bafra Lisesi’nde bitirdi. Üniversite eğitimine Ankara’da devam eden Sevinç, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. Gazetecilik mesleğine üniversite yıllarında başlayan Sevinç, basın sektöründe çeşitli görevlerde yer aldı.

Profesyonel gazetecilik kariyerine 1987’de Milliyet gazetesinin Ankara Bürosu’nda adım atan Sevinç, 1989 yılında Hürriyet gazetesine geçti. Siyasi habercilikte uzmanlaşan Sevinç, özellikle TBMM ve CHP kulisleriyle ilgili haberleriyle öne çıktı. 1992’de Hürriyet’e dönerek Parlamento ve CHP muhabiri olarak çalışmalarını sürdürdü.

2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından CHP Grubu’nun önerisiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi. Bu göreviyle birlikte medya denetimi ve yayıncılık alanında önemli sorumluluklar üstlendi. 2012 yılından itibaren Halk TV Genel Müdürü olarak görev yapan Sevinç, televizyon yayıncılığı ve medya yönetimi alanında aktif rol almaya devam ediyor.

1991 yılında Selma Sevinç ile evlenen gazeteci, Melisa ve Devrim Can adında iki çocuk babasıdır.

ŞABAN SEVİNÇ NERELİ?

Şaban Sevinç, Samsun’un Bafra ilçesinde doğmuştur. Eğitim ve kariyer yaşamının büyük bölümünü Ankara ve İstanbul’da sürdürmüştür.