Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yalova'da gemi sahibi iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Yalova'da gemi sahibi iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yalova&#039;da gemi sahibi iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli ve Karamürsel bölgesinde denizcilik sektörünün yakından tanıdığı isimlerden biri olan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan gemi sahibi iş insanı R.O, Yalova'nın Altınova ilçesinde mezarlıkta asılı halde ölü bulundu.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan, denizcilik sektörünün yakından tanıdığı isimlerden gemi sahibi 46 yaşındaki R.O'ya ulaşamayan ailesi ve yakınları, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı.

MEZARLIKTA ASILI HALDE BULUNDU

Yakınlarının yaptığı araştırma sonucunda dün gece saat 20.35 sıralarında, R.O'nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından R.O'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli'de denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, çevresinde tanınan gemi sahibi R.O'nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Motorine bir büyük zam daha! Litresi 60 lirayı aşacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İş insanı 2 haftadır kayıp! Denizde arama çalışmaları sürüyor - 3. Sayfa2 haftadır kayıp olan iş insanı aranıyorHatay'da sulama kanalı ve sazlık alandan kilo kilo uyuşturucu çıktı! - 3. SayfaSulama kanalı ve sazlık alandan kilo kilo uyuşturucu çıktı!81 ilde kaçak alkol operasyonu! 179 kişi gözaltına alındı - 3. Sayfa81 ilde kaçak alkol operasyonu! 179 kişi gözaltına alındıİstanbul'da kan donduran olay: Kocasına kızgın yağ döküp öldüren kadın "İki tokat atıp evden çıktım" dedi - 3. SayfaKorkunç olay! Eşini kızgın yağ dökerek öldürdüAlkollü sürücüden polisi şaşırtan ceza isteği! "Kemerden yaz" - 3. SayfaAlkollü sürücüden polisi şaşırtan ceza isteği82 yaşındaki adamın acı sonu! Yakınları eve gidince fark etti - 3. Sayfa82 yaşındaki adamın acı sonu! Yakınları eve gidince fark etti
Sonraki Haber Yükleniyor...