82 yaşındaki adamın acı sonu! Yakınları eve gidince fark etti

82 yaşındaki adamın acı sonu! Yakınları eve gidince fark etti

Kayseri’de yalnız yaşayan 82 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın hayatından şüphe eden yakınları eve gidince acı gerçekle karşılaştı.

Melikgazi ilçesine bağlıEsentepe Mahallesi Kutsal Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın 6’ncı katında tek başına ikamet eden Yusuf Ş.’den (82) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek eve gitti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YERDE YATARKEN BULDULAR

İkamette kapının açılmaması üzerine kapı kırılarak eve giren Yusuf Ş.’nin yakınları ve ekipler yaşlı adamı evde hareketsiz yatarken, buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yusuf Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

