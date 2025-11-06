Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İnek sütünün yağ değerleri değişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi

İnek sütünün yağ değerleri değişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İnek sütünün yağ değerleri değişti! Tarım ve Orman Bakanlığı&#039;nın yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçindeki yağ oranları hakkında değişikliklerle gündem olan çiğ inek sütünde yeni düzenleme yürürlüğe girdi. "C Sınıfı"ndaki yağ değerlerine ilişkin oranlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeniden belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılarak kalitesinin artırılmasına, üretici gelirlerinin yükseltilmesine ve süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

YENİ YAĞ ORANI NETLEŞTİ

Buna göre çiğ inek sütü, protein ve yağ değerlerine göre A, B ve C olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılıyor.

Tebliğle çiğ inek sütünün "C Sınıfı"ndaki yağ değerlerinde değişikliğe gidildi. Daha önce ekim-mart döneminde çiğ sütün yağ değeri oranı yüzde 3,3'ten düşük olarak belirlenirken yeni düzenlemeyle bu oranın yüzde 2,9 ile 3,3 arasında olması kararlaştırıldı.

Çiğ sütün nisan-eylül dönemindeki yağ oranının ise yüzde 2,9 ile yüzde 3,2 aralığında olmasına karar verildi. Daha önce bu oran yüzde 3,2'nin altı olarak belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ajax'ı da deviren Galatasaray kasasını doldurdu: İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelen para...Şaban Sevinç kimdir, nereli? Şaban Sevinç hayatı ve biyografisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Motorine bir büyük zam daha! Litresi 60 lirayı aşacak - EkonomiMotorine bir büyük zam daha!Devir tamamlandı! Türk lojistik devi artık Fransızların - EkonomiTürk lojistik devi artık FransızlarınFiyatlar kritik seviyeye yöneldi! Altında ‘en uzun kapanma’ fiyatlaması - EkonomiAltında ‘en uzun kapanma’ fiyatlaması!Süper Alışveriş Günleri ile yüzde 50 indirim fırsatı - EkonomiSüper Alışveriş Günleri ile yüzde 50 indirim fırsatıİstanbul’da maliyetler arttı Anadolu’ya fabrika kuruyor  - Ekonomiİstanbul’da maliyetler arttı Anadolu’ya fabrika kuruyor Bankalardan promosyon yarışı - EkonomiBankalar promosyon yarışında
Sonraki Haber Yükleniyor...