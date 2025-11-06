Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Devir tamamlandı! Türk lojistik devi artık Fransızların

Borusan Grubu şirketlerinden Borusan Tedarik'in Fransız CEVA Logistics'e devri 383 milyon 227 bin 206 dolar karşılığında tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Borusan Yatırım'ın yüzde 30, Borusan Holding'in ise yüzde 70 pay sahibi olduğu Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin hisselerinin tamamının CMA CGM Group iştiraki CEVA Logistics'e devri gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu'nun satışı onaylamasının ardından devir işlemi 383 milyon 227 bin 206 dolar karşılığında tamamlandı. Borusan Grubu'nun lojistik sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketi Borusan Limanı ise grup çatısı altındaki faaliyetlerini devam ettiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, Borusan Tedarik'in hisselerinin küresel bir oyuncu olan CEVA Logistics'e devrinden gurur duyduklarını ifade etti.

Borusan Tedarik'in CEVA Logistics'e katılmasının Türkiye lojistik sektörünün küresel ölçekteki değeri ve potansiyelini kanıtlayan önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Kafadar, şunları kaydetti:

"Yıllar boyunca edindiğimiz operasyonel uzmanlığımızın, gelişmiş teknolojik altyapımızın ve yüksek vasıflı insan kaynağımızın CEVA Logistics'e devri hem bizim için hem de sektör için dönüştürücü bir adımdır. Bu süreci Türkiye'ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olarak görüyoruz. Borusan Grubu olarak, dinamik portföy stratejimiz kapsamında faaliyetlerimizi sürdürecek ve yeni yatırımlarla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

