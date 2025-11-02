Yıllar önce geri çekilmişti! Motorola Türkiye’ye geri dönüyor

ÖMER TEMÜR - İndeks Bilgisayar’dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada “Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır. Motorola, 1928’den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcılarının dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir markadır. Markanın amacı, günlük hayatı herkes için daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için daha geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmaktır” denildi.

Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu da iddiaları doğruladı. Hantaloğlu “Detaylı açıklamayı ileriki günlerde yapacağız. Zaten Motorola markalı akıllı telefonlarımızı getirme ihtimalimizin yüksek olduğunu daha önce ifade etmiştim. Söylediğim gerçekleşmiş oluyor” dedi. Türkiye pazarındaki resmi faaliyetlerini büyük ölçüde 2015-2016 yıllarında sonlandıran marka, özellikle son yıllarda global pazarda Razr serisi katlanabilir telefonlar ve Edge serisi amiral gemisi modelleriyle dikkat çekiyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu modellerin de Türkiye pazarında boy göstermesi bekleniyor.