Bir döneme damga vurmuştu! Motorola tekrar Türkiye'ye dönüyor

Bir dönem tuşlu telefonlarla neredeyse girmediği ev kalmayan Motorola, çekildiği Türkiye pazarı için geri dönüş hazırlıklarına başladı. Şirket, İndeks Bilgisayar ile yaptığı yeni iş birliğiyle pazara yeniden güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

İndeks Bilgisayar, Motorola markalı akıllı telefon ve aksesuarların distribütörlüğü için Lenovo Ireland International Ltd. ile görüşmelere başladığını açıkladı. Bu gelişme, 30 Ekim tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bir bildirimle kamuoyu ile paylaşıldı.

Ayrıca, KAP’a gönderilen bildirime göre bu görüşmeler Motorola ürünlerinin Türkiye’ye yeniden girişini sağlayacak anlaşmanın ilk adımını oluşturuyor. Böylece Motorola, uzun süredir uzak kaldığı pazara güçlü bir ortakla dönüş yapmış olacak.

LENOVO TÜRKİYE DÖNÜŞÜ DOĞRULADI

Motorola markasının sahibi olan Lenovo kanadından da konuyla ilgili resmi doğrulama geldi. Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu, "Motorola markalı akıllı telefonlarımızı Türkiye’ye getirme ihtimalimizin yüksek olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi bu süreç resmen başladı" dedi. Hantaloğlu, konuyla ilgili detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağını da sözlerine ekledi. Lenovo, 2014 yılında Motorola Mobility birimini Google’dan devralmıştı.

HANGİ YENİ MODELLER GELECEK?

Teknoloji kaynakları, Motorola’nın Türkiye pazarına globaldeki yeni modellerle giriş yapacağını belirtiyor. Bu cihazlar arasında Motorola Razr 50 Ultra gibi katlanabilir telefonlar ve Edge 50 Pro gibi amiral gemisi modeller yer alıyor. Ayrıca, markanın ThinkPhone by Motorola modelinin de profesyonel segment için satışa sunulması bekleniyor.

İndeks Bilgisayar, Lenovo ürünlerindeki dağıtım deneyimini Motorola için de kullanarak markanın satış ve servis ağını yeniden inşa edecek. Distribütörlük anlaşması tamamlandığında ilk ürünlerin çok yakında Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.