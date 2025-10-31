Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Lisans süreci krize dönüştü! Disney kanalları YouTube TV’den kaldırılıyor

Lisans süreci krize dönüştü! Disney kanalları YouTube TV’den kaldırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lisans süreci krize dönüştü! Disney kanalları YouTube TV’den kaldırılıyor
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Disney’in kanalları, Google’a ait ücretli televizyon platformu YouTube TV’de artık yayınlanmayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan taraflar, lisans anlaşması için yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu.

ABD’nin en büyük ücretli TV platformlarından biri olan YouTube TV, Disney ile yürüttüğü lisans yenileme görüşmelerinden sonuç alamadı.

Reuters’ın aktardığına göre; Disney’in sahip olduğu ESPN, ABC, FX, National Geographic, Disney Channel ve ABC News Live gibi kanallar, sözleşmenin süresi dolmadan platformdan kaldırıldı.

YouTube TV, X platformu üzerinden yaptığı resmi açıklamada,  “Disney ile olan sözleşmemizin yenilenme zamanı geldi. Ancak üyelerimizi dezavantajlı duruma düşürecek ve Disney’in TV ürünlerine avantaj sağlayacak koşulları kabul etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi. 

ABONELER İÇİN FİYAT ARTIŞINA SEBEP OLACAKTI

YouTube TV’nin 10 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Platform, Disney’in teklif ettiği şartların aboneler için fiyat artışına neden olacağını ve Disney’in kendi canlı yayın servisi Hulu + Live TV’ye avantaj sağlayacağını savundu.

GOOGLE REKABETİ BALTALAMAKLA SUÇLANDI

Disney ise Google’ı 'piyasa hakimiyetini kullanarak rekabeti ortadan kaldırmakla' suçladı. Disney sözcüsü yaptığı açıklamada, "3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Google, rekabeti baltalıyor ve sektör standartlarını zayıflatıyor. Ancak biz sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Anlaşmazlığın uzun sürmesi durumunda YouTube TV’nin, abonelerine 20 dolarlık kredi tanımlayacağı bildirildi. Platform, geçtiğimiz ay da başarısız geçen görüşmelerin ardından İspanyolca yayın yapan Univision kanalını yayından kaldırmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe maçları en çok kim kazandı? FB BKJ maç istatistikleriKocaeli’de dehşet: 4 çocuk annesi kadını öldürdü, intihara kalkıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meta'nın yapay zeka asistanı artık Türkiye'de! - TeknolojiMeta'nın yapay zeka asistanı artık Türkiye'de!Sosyal medyada yeni dönem: Diploması olmayan influencer'lar paylaşım yapamayacak - TeknolojiInfluencer'ları üzen haber: Diploması olmayanlar paylaşım yapamayacakEv işlerinde yeni bir sayfa: İnsansı robot NEO bulaşıkları 5, çamaşırları 15 dakikada hallediyor - TeknolojiEv işlerinde yeni bir sayfa: Bulaşıkları 5, çamaşırları 15 dakikada hallediyorTeknoloji devleri temmuz-eylül dönemi bilançolarını açıkladı! Microsoft, Meta ve Alphabet'in geliri ne kadar oldu? - TeknolojiTeknoloji devleri temmuz-eylül dönemi bilançolarını açıkladıMicrosoft'un Azure sistemi çöktü! Birçok uygulama devre dışı kaldı  - TeknolojiMicrosoft'un Azure sistemi çöktü!Eurofighter’lar stratejik dengeleri değiştirecek! Türkiye’nin savunmasında yerlerini alacaklar - TeknolojiEurofighter’lar stratejik dengeleri değiştirecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...