Lisans süreci krize dönüştü! Disney kanalları YouTube TV’den kaldırılıyor

ABD’nin en büyük ücretli TV platformlarından biri olan YouTube TV, Disney ile yürüttüğü lisans yenileme görüşmelerinden sonuç alamadı.

Reuters’ın aktardığına göre; Disney’in sahip olduğu ESPN, ABC, FX, National Geographic, Disney Channel ve ABC News Live gibi kanallar, sözleşmenin süresi dolmadan platformdan kaldırıldı.

YouTube TV, X platformu üzerinden yaptığı resmi açıklamada, “Disney ile olan sözleşmemizin yenilenme zamanı geldi. Ancak üyelerimizi dezavantajlı duruma düşürecek ve Disney’in TV ürünlerine avantaj sağlayacak koşulları kabul etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

ABONELER İÇİN FİYAT ARTIŞINA SEBEP OLACAKTI

YouTube TV’nin 10 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Platform, Disney’in teklif ettiği şartların aboneler için fiyat artışına neden olacağını ve Disney’in kendi canlı yayın servisi Hulu + Live TV’ye avantaj sağlayacağını savundu.

GOOGLE REKABETİ BALTALAMAKLA SUÇLANDI

Disney ise Google’ı 'piyasa hakimiyetini kullanarak rekabeti ortadan kaldırmakla' suçladı. Disney sözcüsü yaptığı açıklamada, "3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Google, rekabeti baltalıyor ve sektör standartlarını zayıflatıyor. Ancak biz sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Anlaşmazlığın uzun sürmesi durumunda YouTube TV’nin, abonelerine 20 dolarlık kredi tanımlayacağı bildirildi. Platform, geçtiğimiz ay da başarısız geçen görüşmelerin ardından İspanyolca yayın yapan Univision kanalını yayından kaldırmıştı.