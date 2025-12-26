Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patladığı caddede çukur meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yolda su birikintisi de oluştu.

Mithatpaşa Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle yolda çukur ve su birikintisi oluştu.

Adanada su borusu patladı! Caddede çukur oluştu

Caddenin yanı sıra tazyikli suyun aktığı Narlıca ve İsmetpaşa mahallelerinin ara sokaklarında ulaşım olumsuz etkilendi.

Bazı vatandaşlar, ara sokaklarda biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ASKİ ekipleri, onarım çalışması başlattı.

