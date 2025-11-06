Bankalardan promosyon yarışı

Cemal Emre Kurt - Milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak maaş artışını beklerken, bankalar emeklileri bünyelerine çekmek için promosyon yarışına başladı. Bazı bankalarda 3 yıl taahhüt karşılığında ödenen tutar 32 bin TL’ye kadar yükseliyor. Promosyon miktarı, maaş tutarına ve bankanın sunduğu ek şartlara göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra yetim aylığı alanlar da kampanyalardan yararlanabiliyor.

CAYMA BEDELİNE DİKKAT

Emekli maaş promosyon süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyenler, mevcut bankalarına cayma bedeli ödeyerek bu işlemi yapabiliyor. Bu durumda promosyonun tamamı iptal edilmiyor; sadece kalan taahhüt süresine denk gelen kısmı geri ödeniyor. Başvuru işlemleri banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. 3 yıl dolmadan taşıma yapmak isteyenlerin cayma bedelini tamamen ödemesi gerekiyor. Ayrıca promosyonlardan faydalanmak isteyenlerin sözleşmeleri dikkatli okunması, banka seçerken nakit promosyon miktarının yanı sıra otomatik ödeme, kart kullanımı, ek ürün şartları gibi kriterlere de dikkat edilmesi gerekiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

Albaraka Türk: 25 bin TL’ye varan promosyonun yanı sıra, fatura talimatı ve yeni müşteri yönlendirme gibi şartlarla 7 bin TL’ye varan ek ödül veriyor. Böylece toplam ödeme tutarı 32 bin TL’ye ulaşıyor.

Yapı Kredi: 15 bin lira temel promosyon veriyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcamasıyla birlikte 30 bin liraya varan promosyon teklif ediliyor.

Garanti BBVA: Promosyon miktarı 25 bin liraya kadar çıkıyor. 15 bin TL’ye varan nakit promosyona ek olarak, harcama, avans hesap ve sigorta poliçesi gibi ürünlerle 10 bin liraya kadar bonus veriyor.

İş Bankası: Toplam promosyon ve ödül tutarı 24 bin lira. Maaşa göre 15 bin liraya kadar nakit promosyon veriyor.

TEB: Toplam 21 bin lira promosyon teklif ediyor. 12 bin lira temel promosyona ek olarak, 2 veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 9 bin lira ek promosyon sunuyor.

QNB Finansbank: Maaşa göre 20 bin liraya kadar promosyon teklif ediliyor. Ek ödüllerle birlikte promosyon miktarı 31 bin liraya kadar ulaşıyor.

Türkiye Finans: 12 bin liraya kadar emekli promosyonu fatura talimatı, yedek hesap ve kredi kartı başvurusu gibi şartlarla ek promosyonlar ve bonuslarla 29 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

Denizbank: 12 bin lira promosyon veriyor. Bazı banka ürünlerinin kullanımında 27 bin liraya kadar promosyon oluyor.

ING: Maaşa göre net promosyon miktarı 15 bin liraya kadar ulaşıyor. Ek şartların sağlanmasıyla birlikte 28 bin liraya kadar ulaşıyor.

Kuveyt Türk: 27 bin 500 liraya varan promosyon veriyor. 24 bin lira promosyona ek olarak, yeni fatura talimatlarına 2 bin 500 liraya ve yeni Sağlam Kart ile yapılacak harcamaya 1.000 TL’ye varan altın puan sağlıyor.

Ziraat Bankası: 12 bin liraya varan promosyon teklif ediliyor.

Halkbank: 12 bin lira emekli promosyonu sağlıyor.