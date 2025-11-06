Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor - Hamrun maçında kimler eksik? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu

Samsunspor - Hamrun maçında kimler eksik? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu

Samsunspor - Hamrun maçında kimler eksik merak ediliyor. Avrupa kupalarında 15. maçına çıkacak Samsunspor bu sezon yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Karadeniz temsilcisi, bu maçtan sonra sırasıyla Breidablik, AEK ve Mainz 05 ile karşılaşacak.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Samsunspor'un bu akşamki maç öncesi 7 oyuncusu eksik. Kadro bildiriminden sonra takıma katılan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın UEFA listesinde yer almadığı için oynayamayacak.

Ayrıca sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de takım kadrosunda yer almayacak. Teknik ekip oyuncuların yokluğuna rağmen sahaya güçlü bir kadroyla çıkmayı planlıyor.

Samsunspor - Hamrun maçında kimler eksik? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu - 1. Resim

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Celil, Musaba, Marius

Hamrun: Bonello, Rafael, Polito, Marcelina, Camenzuli, Hadzi, Bjelicic, Coric, Eder, Thioune, Koffi

Samsunspor - Hamrun maçında kimler eksik? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu - 2. Resim

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maç 6 Kasım 2025 tarihinde saat 20.45'te başlayacak.

