Samsunspor - Hamrun maçında kimler eksik? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Samsunspor'un bu akşamki maç öncesi 7 oyuncusu eksik. Kadro bildiriminden sonra takıma katılan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın UEFA listesinde yer almadığı için oynayamayacak.

Ayrıca sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de takım kadrosunda yer almayacak. Teknik ekip oyuncuların yokluğuna rağmen sahaya güçlü bir kadroyla çıkmayı planlıyor.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Celil, Musaba, Marius

Hamrun: Bonello, Rafael, Polito, Marcelina, Camenzuli, Hadzi, Bjelicic, Coric, Eder, Thioune, Koffi

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maç 6 Kasım 2025 tarihinde saat 20.45'te başlayacak.