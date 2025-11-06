Romanya'da ekmek tezgahında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya ayaklandı

'Bu kadarına da pes’ dedirten olay Romanya’da yaşandı. Bir fırının vitrininde gezen fare, bir müşterinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fırın çalışanlarının bir poşet ve bir demir çubuk ile fareyi yakalamaya çalıştığı, ancak başarılı olamadıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜLERİN YAYILMAMASI İÇİN 421 BİN TL TEKLİF ETTİ

Öte yandan söz konusu görüntülerin yayılmaması için fırın sahibinin harekete geçtiği öne sürüldü. İddiaya göre videoyu çeken kişiye 10 bin dolar yani 421 bin TL teklif edildiği, ancak videoyu çeken kişinin parayı kabul etmediği belirtildi.

Kısa süre içinde binlerce kez tıklanan video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yetkililer olaya ilişkin inceleme başlatırken, fırın da kapatıldı.