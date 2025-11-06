Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Romanya'da ekmek tezgahında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya ayaklandı

Romanya'da ekmek tezgahında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya ayaklandı

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Romanya’da bir fırında mide bulandıran bir olay yaşandı. Vitrindeki ekmeklerin arasında gezen fareyi fark eden bir müşteri, o anları kayda aldı. Fırın sahibi ise, görüntülerin paylaşılmaması için kayda alan kişiye yüz binlerce lira teklif etti.

'Bu kadarına da pes’ dedirten olay Romanya’da yaşandı. Bir fırının vitrininde gezen fare, bir müşterinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fırın çalışanlarının bir poşet ve bir demir çubuk ile fareyi yakalamaya çalıştığı, ancak başarılı olamadıkları görülüyor.

Romanya'da ekmek tezgahında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya ayaklandı - 1. Resim

GÖRÜNTÜLERİN YAYILMAMASI İÇİN 421 BİN TL TEKLİF ETTİ

Öte yandan söz konusu görüntülerin yayılmaması için fırın sahibinin harekete geçtiği öne sürüldü. İddiaya göre videoyu çeken kişiye 10 bin dolar yani 421 bin TL teklif edildiği, ancak videoyu çeken kişinin parayı kabul etmediği belirtildi.

Kısa süre içinde binlerce kez tıklanan video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yetkililer olaya ilişkin inceleme başlatırken, fırın da kapatıldı. 

