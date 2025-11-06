Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Almanya'da hemşire skandalı! Nöbeti rahat geçirmek için 10 hastayı öldürmüş

Almanya'da hemşire skandalı! Nöbeti rahat geçirmek için 10 hastayı öldürmüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Almanya&#039;da hemşire skandalı! Nöbeti rahat geçirmek için 10 hastayı öldürmüş
Almanya, Hemşire, Hastane, Öldürme, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya’da 2024 yılında bir erkek hemşirenin, gece nöbetini rahat geçirebilmek için 10 kişiyi öldürdüğü tespit edildi. Mahkeme, hastalarını ağır ilaçlar içirerek katleden adama müebbet hapis cezası verdi.

Almanya’nın yakın tarihindeki hemşirelerin faili olduğu seri cinayetlerden birinde daha karar çıktı. Aachen Bölge Mahkemesi, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Würselen'da hastanede görev yaptığı Aralık 2023-Mayıs 2024 tarihleri arasında gece nöbetinde rahat edebilmek için hastalarını öldüren hemşire hakkındaki davada kararını açıkladı.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, 44 yaşındaki erkek hemşireyi 10 cinayet ve 27 cinayete teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkemeye göre hemşire, palyatif bakım bölümünde tedavi gören hastalarına rızaları olmadan ve gece vardiyasında mümkün olduğunca az işle meşgul olmak amacıyla ağır ağrı kesicilerle birlikte sakinleştirici verdi.

Almanya'da hemşire skandalı! Nöbeti rahat geçirmek için 10 hastayı öldürmüş - 1. Resim

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Son sözü sorulan 44 yaşındaki hemşire ise suçlamaları reddetti. Ancak zanlının geçmiş yıllarda benzer suçlar işlemiş olabileceğini göz önünde bulunduran Aachen Savcılığının ayrı bir soruşturma yürüttüğü belirtildi. Mahkemenin müebbet hapis cezası zanlının 15 yıl sonra şartlı tahliyesinin önünü de kapattı.

ALMANYA'DA HEMŞİRE CİNAYETLERİ

Almanya'nın yakın tarihinde bugüne kadar hemşirelerin zanlı olduğu en önemli cinayetler serisi ise Aşağı Saksonya eyaletinde yaşandı. Eski hemşire Niels Högel, 2002-2005 yılları arasında 100 hastasını öldürmekle suçlandığı davada 2019 yılında 85 cinayetten dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme sürecinde 43 olayda suçunu itiraf eden Högel ise hasta yakınlarından özür dilemişti.

Almanya'da hemşire skandalı! Nöbeti rahat geçirmek için 10 hastayı öldürmüş - 2. Resim

Högel'in durumu ağır hastalara ilaçlar enjekte edip sonrasında da kurtarma girişiminde bulunarak arkadaşlarının gözünde kahraman gibi görünmeye çalıştığı ifade edilmişti. Bu sırada hastaların çoğunun hayatını kaybettiği belirtilmişti. Högel, 2015'te başka bir davada 2 hastayı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Spor yazarlarından Galatasaray'ın Ajax zaferi yorumları: Kansere bile çare bulurEşref Rüya 21. bölüm neden yok, nereden izlenir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan Mamdani'ye gözdağı: Kötü başladı, bana iyi davransın... - Dünya"Kötü başladı, bana iyi davransın..."ABD’deki kargo uçağı kazasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi - DünyaABD'deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyorAvrupa'nın göbeğinden Tel Aviv'e askeri teçhizat sevkiyatı! Belçikalılar geçit vermedi - DünyaAvrupa'dan Tel Aviv'e askeri teçhizat sevkiyatı!Maaş yok, uçuş yok... ABD'deki hükümet krizi hava trafiğini de vurdu - DünyaHavalimanlarında kaos yaşanacak!Hamas, enkazdan çıkardığı 1 İsrailli esirin cesedini teslim etti - DünyaHamas, 1 İsrailli esirin cesedini teslim ettiKassam Tugayları'ndan İsrail'e ters köşe! 'Aldatma operasyonu' Tel Aviv'in yalanını ortaya çıkardı - DünyaKassam Tugayları'ndan İsrail'e ters köşe!
Sonraki Haber Yükleniyor...