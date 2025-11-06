Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, hangi statta?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen’e konuk olacak. Sarı lacivertli ekip zorlu deplasmandan puanla dönerek gruptaki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Maçın hangi statta oynanacağı ve karşılaşmaya dair öne çıkan bilgiler futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

VİKTORİA PLZEN FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Mücadelenin adresi, Çekya’nın Plzen kentinde yer alan Doosan Arena olacak. UEFA standartlarına uygun yapısı ve Avrupa kupalarına ev sahipliğiyle bilinen stadyum, maç günü yoğun bir taraftar ilgisinin olması bekleniyor.

Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak karşılaşmada Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak. Fenerbahçe, ilk üç maçta topladığı 6 puanla karşılaşmaya 14. sırada çıkarken, ev sahibi Plzen ise 7 puanla 5. basamakta yer alıyor. Sarı lacivertliler, zorlu deplasmandan avantajlı skorla dönmek istiyor.

VİkTORİA PLZEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Maç, Viktoria Plzen’in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Doosan Arena’da oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken stat, yaklaşık 11 bin kişilik kapasiteye sahip. Çekya futbolu için önemli sahalardan biri olarak kabul edilen Doosan Arena, uluslararası turnuvalarda da sıkça kullanılan bir stadyum konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe, bu statta daha önce 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaştığı Plzen’i deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. O dönem elde edilen avantaj, sarı lacivertlilerin rövanşta aldığı beraberlikle tur atlamasına katkı sağlamıştı.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 6 Kasım Perşembe akşamı oynanacak. Doosan Arena’daki mücadele TSİ 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Lindhout’un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder üstlenecek. Dördüncü hakem ise Jannick Van Der Laan olacak.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak. Sarı lacivertliler, bugüne kadar çıktığı 293 karşılaşmada 116 galibiyet, 62 beraberlik ve 115 mağlubiyet yaşadı. Attığı 401 gole karşılık kalesinde 416 gol gören ekip, bu müsabakada istatistiklerine yeni bir sayfa eklemeyi hedefliyor.