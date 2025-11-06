Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta Salih Özcan sürprizi: Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş'ta Salih Özcan sürprizi: Sergen Yalçın kararını verdi

- Güncelleme:
Spor Haberleri

Süper Lig'de 3-2'lik Fenerbahçe yenilgisi ile zirve yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Salih Özcan'dan haber geldi. Sergen Yalçın da mili futbolcu ile ilgili kararını yönetime iletti.

Ara transfer döneminde kadrosuna güçlendirmek isteyen Beşiktaş, orta saha takviyesi için Salih Özcan'ı listesine aldı. Borussia Dortmund ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek 27 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde forma şansı bulamıyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

SERGEN YALÇIN'DAN OLUMLU RAPOR

Borussia Dortmund'da UEFA listesine yazılmayan SalihÖzcan, bu sezon 4 resmi maçta sadece 21 dakikasüre aldı. Kadroda düşünülmeyen tecrübeli orta saha, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; A Milli Takımile 2026 Dünya Kupası'nda yer almayı hedefleyen Salih, ara transferdeBeşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Özcan'ı yakından takip eden Beşiktaş'ta teknik heyet de transfere olumlu görüş verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Salih transferine sıcak baktığı kaydedildi. Ocak ayı transfer döneminde görüşmelerin başlaması bekleniyor.

KÖLN'DE 128 MAÇ, 4 GOL

Milli yıldız, orta sahada hem 6 numara hem de 8 numarada forma giyebiliyor. Her iki ayağını da kullanabilen milli futbolcu, uzaktan etkili şutlarıyla zaman zaman öne çıkıyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, hava toplarında da başarılı bir görüntü çiziyor.

Futbolculuk kariyerinde hep Almanya'da forma giyen Salih; Köln, Borussia Dortmund, Wolfsburg gibi Bundesliga'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Kariyerindeki çıkışı Köln'de yapan Salih, 128 resmi maça çıktı; 4 gol atıp, 8 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu,Borussia Dortmund'da 88 resmi maç oynadı.

