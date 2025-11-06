Hedef büyütüyor

Ali Naci KÜÇÜK - Liverpool ve Bodo galibiyetlerinin anlamını yitirmemesi adına Galatasaray’ın, Ajax deplasmanında mutlak kazanması lazımdı. Kazandı da, hak etti de ve yine Şampiyonlar Ligi’nde istatistikleri ile zirveye çıktı da!

Galatasaray artık Şampiyonlar Ligi’nin güçlü, dişli ekipleri arasında olduğunu Ajax deplasmanında kazanarak ortaya koydu. Hocasıyla, golcüsüyle, kalecisiyle, takımı ile yönetimi ile…

O nasıl baskıydı öyle

İlk 25 dakika Ajax önünde büyük baskı kurduk, Osimhen ile iki kez gole yaklaştık ancak bu dakikalarda rakibi kıramadık.

Ajax oyunu dengeler gibi olsa da Galatasaray 2. yarıda kalite farkını ortaya koydu ve sindirdi Ajax’ı.

Osimhen, Okan Hoca’nın bana geçen sene söylediği gibi “Zor golleri kolay gibi gösterir” ifadesinde olduğu gibi Sane’nin ortasında müthiş bitirdi.

Uzun süre sonra yedek kalan Barış Alper ise hocanın bu kararı ile diri, güçlü, hırslı bir giriş yaptı.

Galatasaray, Barış’ın girmesi ile Ajax’ın üzerine karabasan gibi çöktü.

Liverpool maçında da galibiyeti getiren penaltıyı kazandıran Barış Alper Yılmaz, Ajax deplasmanında galibiyeti getiren gizli kahraman oldu.

Bu kez iki penaltı kazandırdı, Osimhen’in hat trick yapmasını, Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı koltuğuna oturmasının gerçek mimarı oldu.

Hepinize tebrikler

‘Avrupa Fatihi’ mottosu ve tezahüratını yeniden hak eden bir Galatasaray takımı doğdu.

Tebrikler Galatasaray... Tebrikler Okan Hoca... Tebrikler sayın başkan ve kurmayları…