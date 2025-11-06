Her bilet bir fidan olacak

‘Her Yolcu İçin Bir Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan’ sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında iki bakanlık arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında demiryolu taşımacılığıyla yapılan her yolcu için bir fidan dikilecek. Böylece hem karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlanacak hem de Türkiye genelinde orman varlığının artırılması hedeflenecek.

İmza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Son 23 yılda 7,5 milyar fidanı bereketli topraklarla buluşturduk. Her Yolcu İçin Bir Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan’ sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında iki bakanlık arasında iş birliği protokolü imzalandı. Çevreci ulaşım araçları olan YHT hatlarını tercih eden tüm yolcularımızın adına birer fidan dikeceğiz. 11 Kasım 2025’ten 11 Kasım 2026’ya kadar hızlı trenle yolculuk yapan her bir vatandaşımız için Orman Genel Müdürlüğümüz bir fidanı toprakla buluşturmuş olacak. Vatandaşlarımıza dikilen fidanla ilgili bilgiler SMS ve e-sertifika olarak gönderilecek, onlar da bu projenin aktif birer katılımcısı olacak. Bu işbirliği, modern ulaşımın hızını, tabiatın kalıcı gücüyle birleştiren önemli bir adım olacak. Hedefimiz, bu protokol sayesinde 13 milyon yolcu için 13 milyon fidanı toprakla buluşturmak” dedi.

Yumaklı, bütün vatandaşları Geleceğe Nefes mobil uygulaması veya internet sitesinden fidan sahiplenmeye de davet etti.