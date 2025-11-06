Bu çay ocağında tek bir oyun oynanıyor! Uğruna şehir dışından gelen bile var 

Elazığ şehir merkezinde bulunan çay ocağı, zamanla emeklilerin ve dama meraklılarının vazgeçilmez mekanı haline geldi. Dama tutkusu yalnızca Elazığ'la da sınırlı kalmıyor, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Tunceli, Malatya ve Adana gibi çevre illerden gelen dama severler de bu çay ocağında bir araya geliyor.

GELENEK HALİNE GELDİ

Yıllar içinde bir gelenek haline gelen öğle saatlerinden itibaren başlayan oyunlar, akşam saatlerine kadar devam ediyor. Ortalama 65 yaş üstü emeklilerden oluşan oyuncular, hem rekabetin hem de dostluğun tadını çıkarıyor.

"BÖLGE İLLERDEN İYİ DAMA OYNAYANLAR GELİYOR"

Çay ocağı sahibi İlhan Sonay konuyla ilgili "Burası, dama oynayanların yeri. Yıllardan beri gelip burada oynarlar. Buraya, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Adana'dan geliyorlar. Genellikle dama oynayanlar emeklilerdir. Bölge illerden iyi dama oynayanlar geliyor. Heyecanlanıyorlar, bardaklarımı kırıyorlar. Her türlü ortam yaşanıyor" diye konuştu.

"75-80 YAŞINA KADAR DAMA OYNAYAN VAR"

Dama oyuncularından Keko Çakmak ise "Elazığ'da dama şampiyonası oynanıyor. Bizim de şampiyonumuz Mehmet beydir. Her yaştan oynayan var. 75-80 yaşına kadar dama oynayan var. Her ilden gelen var. Ortam çok güzel. Öğlen namazından sonra başlıyoruz, ikindi namazına kadar oynuyoruz. İkindi namazına gidip geldikten sonra tekrar başlıyoruz ve akşama doğru saat 5 gibi oyunu bırakıp gidiyoruz". ifadelerini kullandı.