Pisa Kulesi'nin rakibi Anadolu'da! Bu minareyi gören şaşkına dönüyor

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde yer alan Harput Ulu Camii, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok uğradığı adreslerden biri haline geldi. Ancak bu camiyi diğerlerinden ayıran en dikkat çekici özelliği, İtalya’nın dünyaca ünlü Pisa Kulesi’nden bile daha eğik olan minaresi.

Büyük Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen bu tarihi yapı, sadece mimarisiyle değil, barındırdığı manevi atmosferle de öne çıkıyor. Yapılan ölçümlere göre minarenin eğimi 3 ile 7 derece arasında değişiyor. Bu da, yaklaşık 4 derece eğime sahip Pisa Kulesi’nden daha fazla bir sapma anlamına geliyor.

"PİSA'DAN DAHA EĞİK OLDUĞUNU GÖRMEK ŞAŞIRTICIYDI"

İstanbul’dan Elazığ’a düzenlenen bir festival için gelen Özer Bingöl, Harput’un atmosferinden çok etkilendiğini belirterek, "Harput'u daha önce görmemiştim, gezmemiştim. Burayı gezdiğimizde olağanüstü bir şehir, olağanüstü bir doku, olağanüstü bir derinlik görüyorsunuz. Zaten arkamda caminin özelliklerini ve yapılış tarihini görüyorsunuzdur. İçerisi çok mistik ve olağanüstü, huzur verici bir atmosferi var. Burada da minaresi, Pisa Kulesi'nden bile daha eğri duruyor. Gerçekten de ben bunu duymuştum fakat bu kadar olduğunu sanmıyordum. Burada direkt böyle canlı görmek apayrı bir şey. Herkesi tavsiye ederim buraya gezmesini, görmesini..." dedi.

"İÇERİDEKİ HİSSİYAT ÇOK GÜZELDİ"

Cami içerisinde namaz kılan Yücel Bingöl ise şunları söyledi: