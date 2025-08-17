Spontane ortaya çıktı! Şimdi bu lezzet için il dışından gelenler bile var... Tadına bakan vazgeçemiyor

Elazığ'ın sanayi mahallesinde bulunan bir lokanta, ilk defa çiğ köfte ile kavurmayı buluşturarak müşterilerine sunuyor.

Müşterilerin ayaküstü isteği üzerine gelişen ve oldukça yoğun ilgi gören kavurmalı çiğ köfte günün her saati satılıyor.

Vatandaşlar bu yeni dürüme büyük ilgi gösterirken, lokanta taleplere zor yetişiyor.

İşletme sahibi Mehmet Eşitmez, kavurmalı çiğ köfte hizmetleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Spontane kendisi gelişen bir durum. Çiğ köfte alanlar abi şuradan içerisine birazda yağ koyar mısın diyorlardı. Akabinde birkaç tane de kavurma koyar mısın dediler. Oradan gelişti.

"İL DIŞINDAN GELENLER VAR"

Şimdi kavurmalı çiğ köfteye talep bayağı arttı. İl dışından gelenler var. Sivas'tan Diyarbakır'dan çevre illerden gelenler var. Buluşumuz şöhret oldu. Ne çiğ köfte ne de kavurma olduğu belli. Çok farklı bir tat. Çok da beğeniyorlar. Her gelen kavurmalı çiğ köfte verir misin diyor. Bu hiçbir yerde yok. Bize has ve kendiliği ile gelişen bir ürün"