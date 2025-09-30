Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Daha anaokuluna gitmeden mutfağın içindeydi: Sabah 5'te kalkıp 30 çeşit yemek hazırlıyor

Daha anaokuluna gitmeden mutfağın içindeydi: Sabah 5’te kalkıp 30 çeşit yemek hazırlıyor

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmirli 17 yaşındaki genç aşçı, Z kuşağının "çalışmıyorlar" eleştirilerine meydan okuyor. Sabah erken kalkıp 30 çeşit yemek hazırlayarak okulunu ve işi bir arada yürütüyor.

İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki Ragıp Şişko, Z kuşağına yönelik 'çalışmıyorlar' eleştirilerini boşa çıkarıyor. Her sabah saat 05.00'te kalkıp 30 çeşit yemek hazırlayan genç aşçı, okulunu açıktan okuyarak hem mutfağın hem tezgahın başında duruyor. 

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ MUTFAKTA

Babası ve kardeşiyle birlikte 1,5 yıl önce açtıkları lokantada çalışan Şişko, çocukluğundan beri işin içinde olduğunu belirterek, "Anaokuluna bile gitmeden her cumartesi, pazar babam beni dükkana götürürdü. O yüzden mutfağın temposuna, dükkanın havasına alışığım" dedi.

GÜNDE 30 ÇEŞİT YEMEK YAPIYOR

Son 2 yıldır okulunu açıktan okuduğunu belirten genç aşçı Ragıp Şişko, "Sabah 5'te kalkıp babamla birlikte dükkana geliyoruz. Yemeklerin ön hazırlığı bir gün önceden yapılıyor ama sabah bütün yemekleri başlatmak bana düşüyor. Her gün yaklaşık 30 çeşit yemek çıkartıyoruz. Bizimle beraber çalışan abilerim de yardımcı oluyor. Müşteri memnuniyetimiz çok iyi, bu da bizi motive ediyor" diye konuştu.

Daha anaokuluna gitmeden mutfağın içindeydi: Sabah 5’te kalkıp 30 çeşit yemek hazırlıyor - 1. Resim

DALGA GEÇTİLER AMA O YILMADI

Yaptığı yemek videolarının sosyal medyada yayılmasıyla başta arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini anlatan Şişko, "Videolarım paylaşıldığında biraz alay konusu oluyordum. Önce çekingen davrandım ama insanların güzel yorumları beni motive etti. O yorumlardan sonra işime daha çok sarıldım ve videolardan çekinmemeye başladım" ifadelerini kullandı.

Daha anaokuluna gitmeden mutfağın içindeydi: Sabah 5’te kalkıp 30 çeşit yemek hazırlıyor - 2. Resim

"KOLAY PARA YOK, ÇALIŞMAK AYIP DEĞİL"

Arkadaşlarının akşam dışarı çıkma tekliflerini çoğu zaman geri çevirdiğini söyleyen Ragıp Şişko, "Sabah 5'te kalkacağım için erken yatmak zorundayım. Yorucu oluyor ama bu işte çalışmak ayıp değil. Kolay para olmadığını herkesin anlaması lazım. Ben işimi çok severek yapıyorum ve daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.

