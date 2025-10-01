Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu! 59 şüpheli yakalandı

6 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu! 59 şüpheli yakalandı

Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. Bu isimlerden 34'ü tutuklanırken, 25’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlara yenileri eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlara dair bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, "Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheliyi yakaladık. 34’ü tutuklandı, 25’i hakkında adli kontrol hükümler uygulandı" dedi.

9 AYDA 22 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yerlikaya'nın paylaşımının devamında şu bilgiler yer aldı:

"9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin;

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine; Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa’da operasyonlar düzenlendi.

Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

