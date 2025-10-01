Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzon açıklarında bulunmuştu! İnsansız deniz aracını imha çalışmaları başladı

Trabzon açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından yabancı menşeli insansız deniz aracı bulunmuştu. Uzman ekipler deniz aracını kontrollü bir şekilde imha etme çalışmalarına başlarken, bölgeye sinyal kesici getirildiği de görüldü.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından önceki gece bulunan ve ardından Yoroz limanına getirilerek incelemeye alınan cismin yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

Trabzon açıklarında bulunmuştu! İnsansız deniz aracını imha çalışmaları başladı - 1. Resim

İMHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda sabahın ilk ışıkları ile insansız deniz aracını imha çalışmalarına başlandı.

Trabzon açıklarında bulunmuştu! İnsansız deniz aracını imha çalışmaları başladı - 2. Resim

SİNYAL KESİCİ DE GETİRİLDİ

İnsansız deniz aracının üstü bir branda ile örtülürken, çevrede güvenlik önlemleri de alındı. Ekiplerin bölgeye sinyal kesici olarak bir jammer getirdiği de görüldü.

Trabzon açıklarında bulunmuştu! İnsansız deniz aracını imha çalışmaları başladı - 3. Resim

