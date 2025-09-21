Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzon'da ürküten manzara! Üçlü hortum çıktı, vatandaşlar paniğe kapıldı

Trabzon'da ürküten manzara! Üçlü hortum çıktı, vatandaşlar paniğe kapıldı

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Görüntüler Karadeniz'den geldi. Trabzon'da öğleden sonra denizde ortaya çıkan üçlü hortum vatandaşları korkuttu. Ürküten manzara birçok yerden görüldü. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Trabzon'un Ortahisar Mahallesi'nde üç ayrı hortum görüldü. Öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görülürken, Giresun'un Tirebolu ilçesinde de aynı hortum görüldü.

Trabzon'da ürküten manzara! Üçlü hortum çıktı, vatandaşlar paniğe kapıldı - 1. Resim

KARAYA YAKLAŞMADAN KAYBOLDU

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan hortumlar, karaya yaklaşmadan yok olurken hortumu kaydeden vatandaşlar bir anlık korku yaşadılar.

Trabzon'da ürküten manzara! Üçlü hortum çıktı, vatandaşlar paniğe kapıldı - 2. Resim

