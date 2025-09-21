Trabzon'da ürküten manzara! Üçlü hortum çıktı, vatandaşlar paniğe kapıldı
Görüntüler Karadeniz'den geldi. Trabzon'da öğleden sonra denizde ortaya çıkan üçlü hortum vatandaşları korkuttu. Ürküten manzara birçok yerden görüldü. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Trabzon'un Ortahisar Mahallesi'nde üç ayrı hortum görüldü. Öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görülürken, Giresun'un Tirebolu ilçesinde de aynı hortum görüldü.
KARAYA YAKLAŞMADAN KAYBOLDU
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan hortumlar, karaya yaklaşmadan yok olurken hortumu kaydeden vatandaşlar bir anlık korku yaşadılar.
