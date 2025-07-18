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Antalya'nın Elmalı ilçesini sağanak, dolu ve hortum vurdu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Antalya&#039;nın Elmalı ilçesini sağanak, dolu ve hortum vurdu!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, sağanak, dolu ve hortum hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve hortum nedeniyle sera ve elma bahçeleri zarar gördü.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde akşam saatlerinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesini sağanak, dolu ve hortum vurdu! - 1. Resim

Çukurelma, Kışla ve Karyağdı mahallelerindeki sera ve elma bahçelerinde oluşan sel, ürünlere zarar verdi. Dolu ve hortum nedeniyle de seralar zarar gördü.

Antalya'nın Elmalı ilçesini sağanak, dolu ve hortum vurdu! - 2. Resim

Selin sürüklediği taş ve toprak nedeniyle Karyağdı ve Kışla mahallelerindeki bazı yollar trafiğe kapandı. Belediye ekipleri, yolların açılması için çalışma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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