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İki kentte yaz ortasında sağanak sürprizi! Trafik durdu, vatandaşlar sığınacak yer aradı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İki kentte yaz ortasında sağanak sürprizi! Trafik durdu, vatandaşlar sığınacak yer aradı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara ve Konya’da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ankara’da akşamüstü saatlerinde başlayan yağmur, Kızılay Meydanı’nda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Konya’da ise öğleden sonra başlayan sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu. Her iki kentte de vatandaşlar duraklara ve kapalı alanlara sığınırken, polis ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.

Ankara ve Konya'yı sağanak yağış vurdu. İki kentte de etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ANKARA

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs durağına sığındı.

İki kentte yaz ortasında sağanak sürprizi! Trafik durdu, vatandaşlar sığınacak yer aradı - 1. Resim

ARACIN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi. Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

İki kentte yaz ortasında sağanak sürprizi! Trafik durdu, vatandaşlar sığınacak yer aradı - 2. Resim

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi.

KONYA

Konya kent merkezinde öğleden sonra, başlayan yağmur sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

İki kentte yaz ortasında sağanak sürprizi! Trafik durdu, vatandaşlar sığınacak yer aradı - 2. Resim

Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında, alışveriş merkezlerinde bekleyerek sağanaktan korunmaya çalıştı. Polis ekipleri, kentin önemli kavşaklarında trafiğin aksamaması için önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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