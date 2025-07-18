İki kentte yaz ortasında sağanak sürprizi! Trafik durdu, vatandaşlar sığınacak yer aradı

Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Temmuz 2025 19:19 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 20:20 - Güncelleme:

Ankara ve Konya’da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ankara’da akşamüstü saatlerinde başlayan yağmur, Kızılay Meydanı’nda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Konya’da ise öğleden sonra başlayan sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu. Her iki kentte de vatandaşlar duraklara ve kapalı alanlara sığınırken, polis ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.

Ankara ve Konya'yı sağanak yağış vurdu. İki kentte de etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. ANKARA Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs durağına sığındı. ARACIN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi. Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi. KONYA Konya kent merkezinde öğleden sonra, başlayan yağmur sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında, alışveriş merkezlerinde bekleyerek sağanaktan korunmaya çalıştı. Polis ekipleri, kentin önemli kavşaklarında trafiğin aksamaması için önlem aldı. İlgili Haber Kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji tarih verdi, 12 derece birden artacak

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir