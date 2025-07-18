Kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji tarih verdi, 12 derece birden artacak

Meteoroloji'nin 19-25 Temmuz uyarılarının ardından Bakan Murat Kurum ve İstanbul Valiliğinden de açıklama geldi. Sıcaklıkların 12 derece birden artması beklenirken, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklıklarla ilgili son değerlendirmelerinin ardından İstanbul Valiliği'nden de dikkat çeken bir uyarı geldi.

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19-25 TEMMUZ TARİHLERİNE DİKKAT

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 19-25 Temmuz tarihleri arasında artacağı, mevsim normallerinin 6 ilâ 12 ⁰C derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

KURUM DA UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Kurum, "Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" dedi.