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Gaziantep'i sağanak ve kuvvetli rüzgar vurdu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gaziantep&#039;i sağanak ve kuvvetli rüzgar vurdu!
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'te etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Polis ekipleri, şehirler arası yolda ve ilçe merkezindeki kavşaklarda önlem aldı. Sağanak, zaman zaman kent merkezinde de etkili oldu.

Gaziantep'i sağanak ve kuvvetli rüzgar vurdu! - 1. Resim

Araban ilçesinde Şerifperi Mahallesi'nde etkili olan rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı uçtu. Çatının çarptığı yakındaki apartmanda ve park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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