İki kentin üzerine karabasan gibi çöktü! Vatandaşlar şaştı kaldı

Gaziantep ve Adıyaman'ı toz taşınımı vurdu. İki kentte etkili olan toz taşınımı nedeniyle şehrin üstü toz bulutuyla kaplandı. Toz nedeniyle görüş mesafesinin düşerken, hava kalitesinde de azalma yaşandı.

Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in Merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde öğle saatlerinde görülen ve etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesinde de azalma yaşandı. Toz taşınımı nedeniyle araçların ve iş yerlerin camlarında toz birikti.

ADIYAMAN'IN ÜZERİNE TOZ ÇÖKTÜ

Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkili olan toz bulutu nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Bazı vatandaşların araçlarına önlem aldığı gözlemlendi.