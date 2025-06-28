17 ülkeden 419 ürün yarıştı! Dünyanın en iyisi Gaziantep Nizip'te üretiliyor

Fıstığıyla ünlü kentimiz Gaziantep yeni bir başarıya daha imza attı. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi tarafından düzenlenen ve 17 ülkeden 419 ürünün yarıştığı yarışmada, Nizip zeytinyağı kalite ve saflıkta dünyanın en iyisi seçildi.

Fıstık başta olmak üzere birçok tarım ürününe adını veren Gaziantep, 10 milyona yakın zeytin ağacı varlığıyla da dikkati çekiyor. Kente has "Nizip yağlık" türü zeytin üretiminin yaygın olduğu kentte, her yıl yaklaşık 100 bin tonun üzerinde zeytin elde ediliyor. Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Gaziantep'te 460 bini aşkın dekarda yetiştirilen ve kalitesiyle dünya pazarında da adından söz ettiren Nizip zeytini, sofralık ürünün yanı sıra daha çok zeytinyağı olarak hazırlanıyor.

NİZİP ZEYTİNYAĞI DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE İHRAÇ EDİLİYOR

Zeytin üretiminin yanı sıra zeytinyağı üretiminde de istihdama önemli katkısı bulunan Gaziantep’te zeytin üretiminde Nizip ilçesi lokomotif görevi görmekle birlikte kendine özgü yağlık çeşidiyle de üretimin yüzde 50’ye yakın kısmını karşılıyor. Aroması, kalitesi ve saflığıyla ilgi gören Nizip zeytinyağı, Türkiye’nin yanı sıra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

GAZİANTEP ZEYTİNYAĞI DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Gaziantep’in Nizip ilçesinde üretilen zeytinyağı, kalite ve saflıkta dünyanın en iyisi seçildi. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (IOOC) tarafından düzenlenen ve 17 ülkeden 419 ürünün yarıştığı yarışmada, Nizipli üreticiler 4 büyük ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başarıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gaziantep artık sadece fıstığıyla, baklavasıyla değil, zeytinyağıyla da dünya markasıdır. Nizip’ten çıkan bu başarı, üreticimizin emeğinin, toprağımızın bereketinin ve kalitenin taçlandığı bir sonuçtur. Uluslararası arenada alınan bu ödüller, şehrimizin tarım ve gıda vizyonunun ne kadar doğru yolda olduğunu gösteriyor. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

"SAHADA YAPILAN ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ"

Zengin Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan Nizip zeytinyağı, girdiği her yemeğe ayrı bir tat ve lezzet verirken, Nizip zeytinyağının, kalite ve saflıkta dünyanın en iyisi seçilmesi kentte büyük bir sevince neden oldu. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, meyvelik alanlarda Antep fıstığından sonra en fazla yetiştirilen ürünler arasında ikinci sırada yer alan zeytinden elde yağın dünyada adından söz ettirmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Gaziantep'in, Antep fıstığından sonra zeytin konusunda da bölgede söz sahibi olduğunu ifade eden Karayılan, son yıllarda Gaziantep'te zeytin üretiminin ve veriminin ciddi oranda arttığına dikkat çekti.

Karayılan, "Gaziantep denilince akan sular duruyor. Gaziantep denilince hem tüm Türkiye hem de tüm dünya Gaziantep’i ayakta alkışlıyor. Gaziantep’te birlikte çalışma modeli var. Bu birlikte çalışma modeli çok büyük eserler ve gururlar kazandırıyor. Bugün yine gururluyuz, mutluyuz. Sahada yapılan çalışmaların karşılığını alıyoruz" dedi.

Türkiye’de 107 tane coğrafi işaret tescilli ürünüyle Gaziantep’in birinci sırada yer aldığını bildiren Karayılan, "Avrupa’da coğrafi işaret tescilli ürünlerimize baktığımızda Türkiye’nin 36 tane ürünü var. Bu 36 ürününün en başında Gaziantep baklavası var. 36’ıncısı da Gaziantep Fıstık Ezmesi oldu. Şu an 4 ürünümüz Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Avrupa’da da coğrafi işaret tescili alan ürünler içinde çok iyi bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

"EMEĞİ OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gaziantep’in ödüllere doymayan bir şehir olduğunu vurgulayan Karayılan, "Bu başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle Gaziantep Valiliğimizin, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin ve Gaziantep Ticaret Borsamızın çok büyük emekleri var, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"BİZ ÖDÜLLERE DOYAMAYACAĞIZ"

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin önemli bir bölümünün Gaziantep’te yapıldığını belirten Karayılan, "Sofralık zeytin ve yağlık zeytinde başarı elde ettik. Gaziantep’te meşhur olan Nizip yağlık çeşidimiz var. Nizip’te üretim yapan 3 firmamız Nizip Kaymakamlığı ile birlikte son dönemde yapılan hem ulusal zeytin festivalinde hem de Uluslararası Zeytinyağı Festivali’nde toplamda 17 ülkeden 419 ürünün yarıştığı yarışmada, Nizipli üreticilerimiz 4 büyük ödül alarak büyük bir gurura imza attı. En güzel ödüller çiftçilerimizin, bu ürünleri yetiştirenlerin ve üretim yapanlarındır. Üretim yapanların ellerinden öpüyoruz. Gaziantep bütün ürünleriyle önde olduğu gibi sofralık zeytin ve zeytinyağı ile ilgili de ödüllerimizi aldık. Biz ödüllere doyamayacağız, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.