Tanesi 22 gram, çay bardağına sığmıyor! Avrupa ve ABD 'Lapseki devi'nin peşinde

Türkiye'nin kiraz üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hasat devam ediyor. Adedi 22 grama kadar ulaşabilen ve "Lapseki devi" olarak bilinen kiraz, iç piyasanın yanında Avrupa ve ABD'ye gönderiliyor. Çay bardağına sığmayan ve aromasıyla damak çatlatan Lapseki kirazı üreticine büyük kazanç sağlıyor.

Türkiye'de 815 bin 468 dekar alanda yapılan kiraz üretiminin 17 bin 570 dekarı Çanakkale'de gerçekleştiriliyor. Kentte yılda yaklaşık 30 bin tonluk kiraz üretiminin 3'te biri Lapseki ilçesinden sağlanıyor. İlçede 8 bin 600 dekar alanda "Eşme", "Ziraat 900", "Summit", "Alara Devi", "Regina", "Early Lory", "Early Burlat", "Premier Giant" gibi kiraz çeşitleri yetiştiriliyor. Bu yıl 10 bin 320 tonluk rekolte beklenen ilçede üretilen kirazlar aroması ve yüksek şeker oranı dolayısıyla Avrupa ülkeleri ve ABD'ye ihraç ediliyor.

120 TON KİRAZ İHRACI YAPILIYOR

İlçeden hasat döneminde günde 120 tona yakın kiraz yurt dışına gönderiliyor, kalan kısım ise iç piyasada yerini buluyor. İrilik bakımından gösterişli, kalibresi yüksek olan Lapseki kirazının bir adedinin ağırlığı 22 grama kadar çıkabiliyor.Aroması ve lezzetinin yanı sıra çay bardağına sığmayan iriliğiyle talep gören kirazlar, üreticiye de büyük kazanç sağlıyor.

"Lapseki devi" olarak bilinen "Premier Giant" çeşidi kirazların hasadı devam ediyor. 100 bine yakın kiraz ağacının yer aldığı bahçelerde hasat mesaisi, sıcak hava nedeniyle sabahın erken saatlerinde başlıyor. İşçiler, cinslerine ve büyüklüklerine göre ayırdıkları kirazları kasalara özenle yerleştirerek, piyasaya sunulmak üzere hazır hale getiriyor.

"KİRAZIN AZ OLMASI FİYATLARA YANSIYOR"

Lapseki'de 40 yıldır meyvecilik yapan ve yörenin en büyük kiraz üreticisi olan 65 yaşındaki Salih Tekçe, kiraz bahçesindeki ağaçların ilk bölümünü otuz sene önce diktiğini ve 20 dönümlük bahçesinde en genci 15, en yaşlısı 30 yaşında olmak üzere 1200'e yakın ağacın yer aldığını söyledi.

Bahçesinde Lapseki'de yetişen tüm kiraz çeşitlerinin yer aldığını anlatan Tekçe, hasada 21 Haziran'da başladıklarını, 10-12 gün daha devam edeceklerini belirtti.

Kiraz üreticiliğinin zahmetli bir iş olduğuna dikkati çeken Tekçe, "Toplaması, budaması, çapası, gübrelemesi, sulaması ve ilacı var. Hava şartlarından dolayı bu sene kiraz az. Dolayısıyla fiyatlara yansıyor. Nasıl bol bir mal dip yapıyorsa, olmayan mal da tavan yapıyor. Bu sene gerçekten yüksek fiyatlar." dedi.

Tekçe, Çanakkale'ye bin kilometre mesafede kirazıyla ünlü bir belediyenin, don nedeniyle yeterince kiraz bulamadığını ve festival için kendisinden 600 kilogram kiraz satın aldığını anlattı.

Kirazda iyi verim almanın yolunun, bahçeye iyi bakmaktan geçtiğine işaret eden Tekçe, "Millet kirazı topladığı zaman basar gider, bahçeye bir daha uğramaz. Çünkü şeftali ve diğer meyvelerin hasadı başlıyor. Ben kirazı toplasam da bahçemin bakımına devam ederim, sularım, gübrelerim. Yüksek verim almamda onun da etkisi var diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.